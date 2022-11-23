объяснил акцию протеста национальной сборной.

Перед игрой с Японией на футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото. Ранее ФИФА запретила и другим сборным носить повязки One Love против дискриминации, угрожая наказать футболиста с ней желтой карточкой.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которых мы придерживаемся в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими нациями мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это должно восприниматься как должное, но это все же не так. Вот почему этот посыл так важен для нас.

Отказать нам в повязке – то же самое, что отказать нам в голосе. Мы придерживаемся своей позиции», – говорится в заявлении DFB.

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде