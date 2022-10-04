«Тоттенхэму» и «Боруссии» интересен 2-й бомбардир «Аякса» Кудус. Он оценивается в 10 млн евро

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
По данным Bild, на него претендует дортмундская «Боруссия». Футболист оценивается в 10 млн евро, его контракт рассчитан до 2025 года.
Также интерес к Кудусу, в этом сезоне играющему на позиции форварда, проявляют «Эвертон» и «Тоттенхэм».
За 11 игр сезона в составе «Аякса» Кудус забил 7 мячей и занимает по этому показателю второе место – после Стевена Бергвейна. Подробно со статистикой 22-летнего игрока сборной Ганы можно ознакомиться здесь.