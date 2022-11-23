Бруну об уходе Роналду из «МЮ»: «Каждое решение нужно уважать, неважно, согласны мы или нет. Игра с ним стала для меня сбывшейся мечтой»

высказался о расторжении контракта с .

«Роналду не обсуждал со мной свое решение. Это его личное решение, касается только его и его семьи. Мы все сосредоточены на сборной, чемпионате мира, на том, как важно играть за сборную – и Кришу, и всем нам.

Я не чувствую дискомфорта [из-за ситуации с Роналду]. Мне не нужно выбирать сторону. Играть за сборную с Криштиану Роналду – привилегия. Играть за «Манчестер Юнайтед» – привилегия.

Криштиану всегда был для меня источником вдохновения, и игра с ним стала для меня сбывшейся мечтой, но ничто не длится вечно. Это было хорошо. Теперь он принял решение. Каждое решение нужно уважать, независимо от того, согласны мы с ним или нет», – заявил хавбек «Манчестер Юнайтед».