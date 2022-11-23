Тиаго Силва – фанатам Бразилии: «Верьте в нас и не волнуйтесь, мы готовы провести отличный ЧМ. Нужно воспользоваться достоинствами лучшей версии Неймара»

Защитник Тиаго Силва высказался перед первой игрой Бразилии на – с Сербией.

«Мы знаем, что это трудное соревнование, что нужно быть готовыми, особенно к первому матчу.

Мы знаем, что первый матч важен для обретения спокойствия, и в этом смысле мы уверены, что все будет хорошо. Мы верим в ту работу, которую выполнили до этого дня, и у нас все хорошо. Могу сказать фанатам лишь одно: верьте в нас и не волнуйтесь, мы готовы провести отличный чемпионат мира. Конечно, до трофея далеко, но о нем можно мечтать, что мы и делаем ежедневно.

Неймар, избавившись от травм и каких-либо тревог, предстает сейчас в своем лучшем виде. Он скромный человек, и наша команда поможет ему чувствовать себя еще спокойнее, разделив обязанности. Это взаимодействие поможет ему играть лучше, и нужно в полной мере воспользоваться достоинствами лучшей версии , – сказал футболист .