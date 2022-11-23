Жуниньо: «Неймар повернулся спиной к 150 млн человек, живущих в Бразилии на грани бедности, когда поддержал Болсонару»

высказался о связи ЧМ-2022 и общественных настроений в Бразилии.

«В последние несколько дней мы увидели, что чемпионат мира – это не только футбол. И для Бразилии он тоже имеет политическое значение.

Незадолго до чемпионата мира прошли выборы, на которых Лула да Силва победил Жаира Болсонару. Страна сделала решительный шаг на пути к демократии.

Правление Болсонару привело к расколу бразильского общества. Хуже того, бразильцам пришлось наблюдать, как , капитан сборной и ее главная звезда, повернулся спиной к 150 миллионам человек, живущих на грани бедности, поддержав Болсонару.

Очевидно, Неймар забыл свои корни и потерял связь с народом, который будет болеть за него во время чемпионата мира. Это очень печально.

Каждые четыре года президентские выборы в Бразилии приходятся на чемпионат мира, вызывая волнения в обществе. После ЧМ-2018 захват легендарной желтой футболки сборной Бразилии ультраправым режимом Болсонару заставил миллионы бразильцев отказаться от нее.

Несмотря на все это, остается надежда на лучшие времена, поскольку многие в Бразилии поддерживают сборную и надеются, что успешный чемпионат мира поможет народу объединиться», – написал бывший игрок сборной в своей колонке.

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