Испания — Коста-Рика — 7:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 23.11.2022

Во втором матче группы E сборная Испании на стадионе «Аль-Тумама» разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. Голами в составе испанской команды отметились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и оформивший дубль Ферран Торрес.

Перед матчем испанцы считались безоговорочными фаворитами предстоящей встречи, однако после сенсаций, которые сотворили сборные Саудовской Аравии и Японии, никто уже не удивился бы тому, что Коста-Рика сможет дать настоящий бой европейцам. Тем более, что костариканцы знают, как успешно выступать на Чемпионатах мира — восемь лет назад на мундиале в Бразилии сборная из Центральной Америки дошла до четвертьфинала, а ряд футболистов из той сборной приехали и в Катар.

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Впрочем первый отрезок матча показал, что испанцы подошли ко встрече максимально сконцентрированными и без недооценки соперника — уже к 21-й минуте счет был 2:0 в пользу команды Луиса Энрике. Сначала испанцы здорово разыграли штрафной удар, Гави черпаком отдал передачу на Дани Ольмо, и тот технично переиграл Кейлора Наваса.

На 21-минуте преимущество Испании увеличил Марко Асенсио. Полузащитник мадридского «Реала» откликнулся на передачу с левого фланга от Жорди Альбы и из пределов штрафной площади в касание отправил мяч в дальний угол.

Еще через десять минут Испания довела счет до крупного — все тот же Альба пошел в обыгрыш в штрафной костариканцев и был сбит. Пенальти уверенно реализовал Ферран Торрес, пробив низом практически по центру ворот, — 3:0.

После этого игра несколько успокоилась, и на перерыв команды ушли при таком же счете.

Во втором тайме испанцы и не думали останавливаться на достигнутом и большими силами пошли в атаку. Штурм ворот Кейлора Наваса обернулся четвертым голом в матче — Ферран Торрес ворвался в штрафную площадь костариканцев, которым удалось отобрать мяч, но игрок «Барселоны» не выключился из эпизода и все-таки сумел протолкнуть мяч в сетку и оформить дубль.

На 74-й минуте счет стал 5:0! Активно вошедший в игру Альваро Мората нашел в штрафной площади Гави, и восемнадцатилетний игрок внешней стороной стопы с лета пробил так, что шансов у опытного Наваса не было.

Шестой гол в матче забил еще один игрок, вышедший на замену, — Карлос Солер на 90-й минуте оказался самым расторопным после отскока мяча от Кейлора Наваса и вколотил его в сетку.

Окончательный счет в матче уже в компенсированное время установил Альваро Мората, изящно пробивший в угол после паса Ольмо, — 7:0.

Одержав крупную победу Испания вместе с Японией делит первое место в группе E. Следующий матч команда Луиса Энрике проведет 27 ноября против Германии. Коста-Рика в этот же день сыграет с японцами.

Видеообзор матча Испания — Коста-Рика