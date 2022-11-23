Гави – самый молодой футболист Испании на ЧМ/Евро. Он сыграл с Коста-Рикой в 18 лет и 110 дней
Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории крупных турниров.
Хавбек вышел в стартовом составе на игру с Коста-Рикой на ЧМ-2022 и поучаствовал в голевой атаке на 11-й минуте.
Сегодня футболисту «Барселоны» 18 лет и 110 дней. Ни на Евро, ни на чемпионатах мира более юных футболистов у Испании на поле еще не было.
Со статистикой выступлений Гави можно ознакомиться здесь.
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Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?
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