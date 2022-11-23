Гави – самый молодой футболист Испании на ЧМ/Евро. Он сыграл с Коста-Рикой в 18 лет и 110 дней

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Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории крупных турниров.

Хавбек вышел в стартовом составе на игру с Коста-Рикой на ЧМ-2022 и поучаствовал в голевой атаке на 11-й минуте.

Сегодня футболисту «Барселоны» 18 лет и 110 дней. Ни на Евро, ни на чемпионатах мира более юных футболистов у Испании на поле еще не было.

Со статистикой выступлений Гави можно ознакомиться здесь.

Испания – Коста-Рика. 1:0 – Ольмо открыл счет. Онлайн-трансляция

Педри и Гави называют новыми Хави и Иньестой. Они правда так важны для Испании?

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