считает поведение неприемлемым для .

– «Манчестер Юнайтед» сильнее, когда Роналду на поле?

– Нет, я так не считаю. Роналду и Месси – возможно, два лучших игрока в истории футбола. Выбрать можно любого из них.

Но я просто считаю, что вещи, которые Роналду делал начиная со старта сезона, неприемлемы для «Манчестер Юнайтед». Я видел, что Рой Кин защищал его. Но сам Рой не принял бы такое поведение.

Это отвлекает, и в данный момент «Манчестер Юнайтед», находящемуся в процессе перестройки, это не нужно.

Криштиану должен просто опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда тренеру это будет нужно. Если он сделает это, то станет преимуществом. Если нет, то он будет нежелательным отвлекающим фактором, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».