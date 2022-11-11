Руни о Роналду: «То, что он делает со старта сезона, неприемлемо для «МЮ». Видел, Кин его защищает. Но сам Рой не принял бы такое поведение»
Уэйн Руни считает поведение Криштиану Роналду неприемлемым для «Манчестер Юнайтед».
– «Манчестер Юнайтед» сильнее, когда Роналду на поле?
– Нет, я так не считаю. Роналду и Месси – возможно, два лучших игрока в истории футбола. Выбрать можно любого из них.
Но я просто считаю, что вещи, которые Роналду делал начиная со старта сезона, неприемлемы для «Манчестер Юнайтед». Я видел, что Рой Кин защищал его. Но сам Рой не принял бы такое поведение.
Это отвлекает, и в данный момент «Манчестер Юнайтед», находящемуся в процессе перестройки, это не нужно.
Криштиану должен просто опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда тренеру это будет нужно. Если он сделает это, то станет преимуществом. Если нет, то он будет нежелательным отвлекающим фактором, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».
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