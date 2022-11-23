Тренер Марокко о 0:0 с Хорватией: «Мы временами слишком уважали соперника. Допустили много ошибок»
Валид Реграги подвел итоги матча ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.
Мы старались действовать как одна команда, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. Мы устали в конце, но это хороший результат.
Мы по-прежнему в гонке. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали.
В центре поля мы тоже допустили много ошибок. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре», – сказал главный тренер сборной Марокко.
В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье сборная Марокко сыграет со сборной Бельгии.
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