Тренер Марокко о 0:0 с Хорватией: «Мы временами слишком уважали соперника. Допустили много ошибок»

Валид Реграги подвел итоги матча против (0:0).

«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.

Мы старались действовать как одна команда, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. Мы устали в конце, но это хороший результат.

Мы по-прежнему в гонке. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали.

В центре поля мы тоже допустили много ошибок. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре», – сказал главный тренер сборной Марокко.

В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье сборная сыграет со сборной .