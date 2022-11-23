Модрич признан лучшим игроком матча Марокко – Хорватия
Лука Модрич назван лучшим игроком матча Марокко – Хорватия на ЧМ-2022.
«Появляется на большой сцене, управляя игрой своей сборной.
Икона хорватского футбола не стареет и с годами становится только лучше. Лука Модрич – лучший игрок матча», – сообщает официальный аккаунт чемпионата мира в твиттере.
Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Марокко и Хорватии завершился вничью (0:0). 37-летний полузащитник «Реала» и капитан сборной Хорватии провел на поле весь матч.
Модрич первым в истории сыграл и на ЧМ, и на Евро в трех разных десятилетиях
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