Модрич признан лучшим игроком матча Марокко – Хорватия

Лука Модрич назван лучшим игроком матча Марокко – Хорватия на .

«Появляется на большой сцене, управляя игрой своей сборной.

Икона хорватского футбола не стареет и с годами становится только лучше. – лучший игрок матча», – сообщает официальный аккаунт чемпионата мира в твиттере.

Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными и завершился вничью (0:0). 37-летний полузащитник и капитан сборной Хорватии провел на поле весь матч.

Модрич первым в истории сыграл и на ЧМ, и на Евро в трех разных десятилетиях