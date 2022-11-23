Нулевой ничьей завершились 3 из 4 последних матчей ЧМ-2022. На ЧМ в России 1 раз был счет 0:0

3 из 4 последних матчей завершились со счетом 0:0.

Сегодня в матче 1-го тура ЧМ-2022 сборные и сыграли вничью 0:0.

Вчера без забитых голов завершились матчи между сборными и и сборными Дании и Туниса.

Таким образом, в трех из четырех последних игр на чемпионате мира-2022 не было забито ни одного мяча.

В 2018 году, на ЧМ в России, со счетом 0:0 завершился только один матч – между сборными и Дании.