Нулевой ничьей завершились 3 из 4 последних матчей ЧМ-2022. На ЧМ в России 1 раз был счет 0:0

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3 из 4 последних матчей ЧМ-2022 завершились со счетом 0:0.

Сегодня в матче 1-го тура ЧМ-2022 сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью 0:0.

Вчера без забитых голов завершились матчи между сборными Мексики и Польши и сборными Дании и Туниса.

Таким образом, в трех из четырех последних игр на чемпионате мира-2022 не было забито ни одного мяча.

В 2018 году, на ЧМ в России, со счетом 0:0 завершился только один матч – между сборными Франции и Дании.

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