Вингер «Оренбурга» Марин: «Каждый игрок РПЛ хотел бы играть в «Зените». Был бы счастлив этому в будущем»
Вингер «Оренбурга» Джимми Марин не против играть за «Зенит».
– Ты бы рассмотрел предложение от «Зенита»?
– Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» – одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть.
Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад, – сказал Марин.
Комментарии