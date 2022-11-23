Вингер «Оренбурга» Марин: «Каждый игрок РПЛ хотел бы играть в «Зените». Был бы счастлив этому в будущем»

Вингер не против играть за .

– Ты бы рассмотрел предложение от «Зенита»?

– Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» – одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в хотел бы там играть.

Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад, – сказал Марин.