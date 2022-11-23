Вингер «Оренбурга» Марин: «Каждый игрок РПЛ хотел бы играть в «Зените». Был бы счастлив этому в будущем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Джимми Марин Футбол

Вингер «Оренбурга» Джимми Марин не против играть за «Зенит».

– Ты бы рассмотрел предложение от «Зенита»?

– Прекрасно себя чувствую в «Оренбурге», хотя знаю, что «Зенит» – одна из самых больших и важных команд в России. Наверное, каждый игрок в РПЛ хотел бы там играть.

Я был бы счастлив этому в будущем, но и возможности остаться в «Оренбурге» и приносить пользу ему буду рад, – сказал Марин.

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