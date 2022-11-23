Фанаты пронесли 600-метровый российско-сербский флаг перед матчем «Зенита» и «Црвены Звезды»

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600-метровый российско-сербский флаг пронесли перед матчем «Зенита».

Болельщики пронесли 600-метровое полотно от станции метро «Крестовский остров» до «Газпром Арены», где «Зенит» сыграл с «Црвеной Звездой» (3:1).

Организаторы акции сообщили, что в сентябре 2022 года этот флаг пронесли по центру Белграда.

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