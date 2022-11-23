Фанаты пронесли 600-метровый российско-сербский флаг перед матчем «Зенита» и «Црвены Звезды»

600-метровый российско-сербский флаг пронесли перед матчем «Зенита».

Болельщики пронесли 600-метровое полотно от станции метро «Крестовский остров» до «Газпром Арены», где «Зенит» сыграл с (3:1).

Организаторы акции сообщили, что в сентябре 2022 года этот флаг пронесли по центру Белграда.

Баннеры с буквами V и Z появились на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге

«США – главный враг Европы!» Баннер на фан-секторе «Спартака» и «Црвены Звезды» на игре с «Зенитом» в Петербурге