Данил Круговой: «У «Спартака» 100% выиграем, если выполним установки тренера»

Данил Круговой рассказал об игре с «Црвеной Звездой» и ожиданиях от матча со .

22 ноября «Зенит» обыграл (3:1) в товарищеском матче.

– Насколько важна эта игра перед матчем со «Спартаком»?

– Игра важна для поддержки кондиций и для международного опыта. Это был хороший спарринг, с хорошей командой, но удача была на нашей стороне.

– Соперник чем-то удивил?

– Хорошая, сильная команда. Хорошо держит мяч, неплохо в единоборствах участвует.

– Какие ожидания от игры со «Спартаком»?

– Подготовка будет строиться как обычно. Собираемся, тренируемся. На матч со «Спартаком», думаю, выйдем с максимальным желанием и 100% выиграем, если будем выполнять установки тренера.

– Ваш партнер по команде отправился на чемпионат мира, пожелали ли ему удачи? Дал ли он какое-то обещание команде, может, цель поставил себе?

– Нет, такого не было. Но, думаю, как минимум из группы выйдет, – сказал защитник .

«Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках 6-го тура Фонбет Кубка России. Игра пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.