Об отсутствии интереса к Роналду заявил «Эштон Юнайтед» из нон-лиги. Ранее клуб хотел арендовать Холанда

«Эштон Юнайтед» из нон-лиги заявил, что не интересуется .

«Несмотря на сообщения в социальных сетях, мы подтверждаем, что не будем пытаться подписать Криштиану Роналду после его ухода из .

Клуб не будет давать никаких комментариев», – сообщает официальный аккаунт клуба в твиттере.

Ранее заявлял о своем желании арендовать у .