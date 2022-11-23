Об отсутствии интереса к Роналду заявил «Эштон Юнайтед» из нон-лиги. Ранее клуб хотел арендовать Холанда

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«Эштон Юнайтед» из нон-лиги заявил, что не интересуется Криштиану Роналду.

«Несмотря на сообщения в социальных сетях, мы подтверждаем, что не будем пытаться подписать Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».

Клуб не будет давать никаких комментариев», – сообщает официальный аккаунт клуба в твиттере.

Ранее «Эштон Юнайтед» заявлял о своем желании арендовать Эрлинга Холанда у «Манчестер Сити».

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