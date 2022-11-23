Сергей Юран: «Если одновременно идет матч ЧМ и Кубка России, выберу игру в Катаре»

сравнил матчи Фонбет Кубка России и ЧМ-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира не каждый год бывает, а Кубок России мы видим каждый год. Поэтому, если одновременно будет идти матч мундиаля и Кубок России, я отдам предпочтение матчу в Катаре.

Мне кажется, что любой в этом случае выберет матч мирового первенства», – сказал экс-тренер «Химок».

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Карпин о ЧМ: «Гиперинтереса никогда не было и нет, меня же там нет. Нынешний турнир не сравнится с тем, что происходит летом»