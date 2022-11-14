«У «Спартака» шансов на золото немного. «Зенит» может проиграть только самому себе, если начнет дурака валять». Юран об РПЛ

Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– «Спартак» – в золотой гонке? Или «Зенит» не достать?

– Знаете, в начале сезона мне нравился ЦСКА. Думал, что именно армейцы навяжут борьбу питерцам. Игра им давалась, агрессия, голы, скорость. Но «Спартак» потихоньку прибавлял, прибавлял – и закончил первую часть сезона на втором месте. Причем вполне заслуженно.

Красно-белые выглядят весьма уверенно. Почти не теряют очки в матчах с командами, которые находятся ниже в таблице. А вот ЦСКА забуксовал. Упустил победу над «Оренбургом», дома проиграл «Нижнему Новгороду». Что-то сломалось.

– Так «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» или нет?

– Сложно... Шесть очков – комфортный отрыв. «Зенит», по идее, может проиграть только самому себе, только если сам начнет дурака валять. Все в руках команды Сергея Семака.

В футболе, конечно, всякое бывает. Хотелось бы, чтобы красно-белые завоевали золото, но объективно шансов у них немного, – сказал экс-главный тренер «Химок».

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от «Зенита» на 6 очков.