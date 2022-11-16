Орлов о Сычевом: «Забивает, потому что новичок. Через год защитники все поймут и разберутся»

высказался о результативности Владимира Сычевого.

В 15 матчах сезона Мир на счету форварда 14 голов, и он делит первое место в гонке бомбардиров с Квинси Промесом («Спартак»).

«На мой взгляд — парню надо как минимум до конца сезона доиграть в «Оренбурге» для того, чтобы не получилась история с Агаларовым. Где Агаларов сейчас?

Сычевому необходима психологическая устойчивость. Сейчас он забивает, потому что он новичок. Защитники еще даже не знают, на что он способен. Но через год все поймут и разберутся. Тренеры других команд изучат игру Сычевого, и ему будет трудно.

Ему нужно самому в себя поверить. Он ведь начал с хет-трика, а потом был в запасе. Он еще несостоявшийся, неоформившийся мастер. Он только перспективный», – сказал комментатор.