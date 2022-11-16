считает, что не готов играть в европейском топ-клубе.

«Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Он исполняет стандарты, обладает хорошим пасом, но я не вижу у него координированности, ловкости и проворства. Может, ему это не дано – он берет за счет другого.

Но, когда говорят про «Челси», я думаю, это очень далеко от действительности. Говорят, что трансфер сорвался. Да ничего у него не сорвалось! Кто его в «Челси» звал?

Я не слышал, чтобы тренер «Челси» сказал, что им очень нужен Захарян. Вы слышали такую фразу где-то? Все эти разговоры от агентов, которые набивают цену, тем самым ломая психологию игрока. Ему же тоже кажется: «Да я могу! Мной уже интересуется «Челси»!».

А сейчас Захарян – средний игрок , не выдающийся. Да, добротный, но ему еще столько нужно работать над собой. У Захаряна есть талант – стандарты, удары, видение поля. Но касаемо движения по футбольному полю – игроки топ-клубов все делают быстрее.

В России скорость работы с мячом Захаряна устраивает. А в европейских командах вряд ли так получится.

Вот чем берет? Он скоростной, быстрый, все делает на ходу. Посмотрите на его амплитуду движения. Многое еще зависит от доверия тренера. Я думаю, Йоканович доверяет Захаряну. Но, опять-таки, надо развиваться. Талант Хвичи, например, шагнул вверх. Все в сравнении. Это мой взгляд», – сказал журналист.