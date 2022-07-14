Роналду откажется от предложения за 275 млн евро два года играть в Саудовской Аравии (ESPN)

Нападающий не собирается в Саудовскую Аравию.

По информации ESPN, португалец намерен отказаться от предложения выступать за местный клуб, несмотря на предложенные ему 275 млн евро за два года (ранее публиковались данные с иной суммой – 250 млн евро за два года и еще 20 млн для агента).

Форвард по-прежнему намерен бороться за существенные трофеи и участвовать в Лиге чемпионов.

Клуб из Саудовской Аравии предложил за трансфер Роналду 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ» (TVI)