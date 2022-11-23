Форвард Узбекистана Эркинов: «Россия была бы одним из главных фаворитов в Азии. Ее можно сопоставить с Японией, Саудовской Аравией»

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Форвард сборной Узбекистана высказался о перспективах сборной России в Азии.

– Мы остались довольны матчем со сборной России. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас.

– Хотели бы, чтобы такие встречи проходили регулярно?

– Конечно! Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций.

– С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе?

– Думаю, с одной из лучших – Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить.

– Ходят слухи, что Россия может присоединиться к Азиатской конфедерации футбола. Как вы к этому относитесь?

– Россия была бы одним из главных фаворитов. Там есть и другие очень сильные сборные: Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия.

– Как прошло возвращение в «Торпедо»?

– Нормально. Я приехал вчера, не успел до конца восстановиться. Завтра отдохнем, все придет в норму, – сказал нападающий «Торпедо» Хожимат Эркинов.

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