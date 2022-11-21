Карпин про 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном: «Все нормально. Посмотрели, что хотели. С хорошими чувствами вернулся в Москву»
Валерий Карпин оценил товарищеские матчи со сборными Узбекистана и Таджикистана.
Обе игры национальная команда России завершила со счетом 0:0.
«Итоги? Все нормально. Какие итоги сборной? Сыграли, посмотрели и все то, что хотели.
С хорошими чувствами вернулся в Москву», — сказал главный тренер сборной России.
Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд
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