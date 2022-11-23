Очоа об отбитом пенальти от Левандовского: «Мы работали над этим месяц, просмотрели более 50 видео»

высказался о том, как отбил пенальти от Роберта Левандовского.

Вратарь сборной парировал удар с точки в матче с Польшей (0:0).

«Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц.

Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет.

Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», – сказал Очоа.

Очоа – король чемпионатов мира! В этот раз отбил пенальти от Левандовского