Очоа об отбитом пенальти от Левандовского: «Мы работали над этим месяц, просмотрели более 50 видео»
Гильермо Очоа высказался о том, как отбил пенальти от Роберта Левандовского.
Вратарь сборной Мексики парировал удар с точки в матче ЧМ-2022 с Польшей (0:0).
«Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц.
Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского – та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет.
Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», – сказал Очоа.
Очоа – король чемпионатов мира! В этот раз отбил пенальти от Левандовского
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