Мексика — Польша — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 22.11.2022

Матч группы D Чемпионата мира между сборными Мексики и Польши завершился без забитых мячей.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

В первом тайме преимущество было у Мексики, однако мексиканцы, несмотря на несколько моментов, не смогли открыть счёт. Во втором тайме моменты были и у Польши, и у Мексики.

Важным моментом матча стала 58-я минута, когда Польша заработала пенальти после фола Эктора Морено против Роберта Левандовского. Однако удар Левандовского отразил Гильермо Очоа, который стал первым на турнире вратарём, отбившим пенальти.

Видеообзор матч Мексика – Польша