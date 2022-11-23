Писарев о ВАР: «Когда Марадона сыграл рукой, никто даже не спорил, а теперь футболисты выпрашивают пенальти по любому поводу»

высказался о том, как появление видеоповторов отразилось на футболистах.

«ВАР изменил психологию футболистов. В любом спорном моменте они начинают выпрашивать пенальти. Мяч попадает в руку, но рука руке рознь. В мое время такие вопросы к судье даже не возникали, потому что это было нереально.

Посмотрите на чемпионаты мира, которые были в прошлом веке, никто такое не выпрашивал.

Когда Марадона сыграл рукой, никто даже не спорил с судьей», – сказал Писарев, комментируя спорный эпизода в матче ЧМ-2022 между Данией и (0:0) на .