Генич завидует Писареву: «Поработал в «Химках» 21 день — и сразу 30 миллионов неустойки!»

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Константин Генич высказался о задолженности «Химок» перед экс-тренером Николаем Писаревым.

— Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.

— Я тоже об этом слышал.

— А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.

— Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день — и сразу 30 миллионов рублей неустойки!

— Что бы ты купил на эти деньги?

— Квартиру в центре Москвы! – сказал комментатор.

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