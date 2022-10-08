Генич завидует Писареву: «Поработал в «Химках» 21 день — и сразу 30 миллионов неустойки!»
Константин Генич высказался о задолженности «Химок» перед экс-тренером Николаем Писаревым.
— Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.
— Я тоже об этом слышал.
— А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.
— Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день — и сразу 30 миллионов рублей неустойки!
— Что бы ты купил на эти деньги?
— Квартиру в центре Москвы! – сказал комментатор.
Комментарии