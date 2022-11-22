Тренер Дании о 0:0 с Тунисом: «Я извиняюсь, мы играли слишком нервно и медленно. Но это не конец»

Тренер сборной прокомментировал ничью с (0:0) на .

«Я извиняюсь за это выступление. Мы очень медленно начали в первом тайме, не набрали скорость, не смогли освоиться с мячом. Мы играли слишком нервно и слишком медленно.

Мы рассчитывали на результат получше. Теперь все становится сложнее, но это определенно не конец», – сказал .

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