«Увидим это и в РПЛ». Экс-судья Егоров о добавленном времени к матчам на ЧМ-2022

Экс-судья считает, что в России тоже будут добавлять много времени к матчам после .

«Я думаю, что в скором времени мы увидим это и в . Наверное, это будет использоваться во всех чемпионатах.

Судя по всему, есть такая рекомендация арбитрам от ФИФА, чтобы давать больше игрового времени командам. В этом нет ничего страшного – это правила игры. В Катаре именно такие рекомендации.

Посмотрим, как скоро эта практика будет осуществляться в других чемпионатах. Уверен, это неизбежно», – сказал .

Почему к матчам ЧМ добавляют по 10+ минут? Детали эксперимента ФИФА