«Увидим это и в РПЛ». Экс-судья Егоров о добавленном времени к матчам на ЧМ-2022
Экс-судья считает, что в России тоже будут добавлять много времени к матчам после ЧМ-2022.
«Я думаю, что в скором времени мы увидим это и в РПЛ. Наверное, это будет использоваться во всех чемпионатах.
Судя по всему, есть такая рекомендация арбитрам от ФИФА, чтобы давать больше игрового времени командам. В этом нет ничего страшного – это правила игры. В Катаре именно такие рекомендации.
Посмотрим, как скоро эта практика будет осуществляться в других чемпионатах. Уверен, это неизбежно», – сказал Игорь Егоров.
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