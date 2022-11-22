«А дельфин как ходит?» Соболев выложил фото себя и Джикии вместо Месси с Роналду за шахматами

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Александр Соболев опубликовал пародию на фото Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

Нападающий «Спартака» разместил фотографию, на которой вместо лица аргентинца его лицо, в вместо Роналду – защитника красно-белых Георгия Джикии.

«А дельфин как ходит?» – написал Александр, которого называют дельфином за частые падения на поле.

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