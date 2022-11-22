«Аргентинцам надо было игру России смотреть». Газинский о победе над Саудовской Аравией в 2018-м
Юрий Газинский дал совет сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии.
Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.
Сборная России на ЧМ-2018 разгромили саудовцев со счетом 5:0 в матче открытия, Газинский забил первый мяч в той игре.
– Ваш гол в ворота Саудовской Аравии сегодня разлетается по интернету. Какой совет могли бы дать аргентинцам?
– Надо было смотреть нашу игру, – сказал хавбек «Урала».
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