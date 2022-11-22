«Аргентинцам надо было игру России смотреть». Газинский о победе над Саудовской Аравией в 2018-м

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Урал Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Юрий Газинский Матч ТВ Футбол

Юрий Газинский дал совет сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии.

Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.

Сборная России на ЧМ-2018 разгромили саудовцев со счетом 5:0 в матче открытия, Газинский забил первый мяч в той игре.

– Ваш гол в ворота Саудовской Аравии сегодня разлетается по интернету. Какой совет могли бы дать аргентинцам?

– Надо было смотреть нашу игру, – сказал хавбек «Урала».

Аргентина Месси сенсационно проиграла Саудовской Аравии: весь мир в шоке 😱, а мы собрали лучшие реакции соцсетей 🔥

Аргентина была одним из фаворитов ЧМ с шансами на плей-офф 90%. Что сейчас?

Вся боль Аргентины: в глазах Месси, на поле, на трибунах и даже в Буэнос-Айресе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные