«Аргентинцам надо было игру России смотреть». Газинский о победе над Саудовской Аравией в 2018-м

дал совет сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии.

Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.

на разгромили саудовцев со счетом 5:0 в матче открытия, Газинский забил первый мяч в той игре.

– Ваш гол в ворота Саудовской Аравии сегодня разлетается по интернету. Какой совет могли бы дать аргентинцам?

– Надо было смотреть нашу игру, – сказал хавбек .

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