Тренер Дании о повязке One Love: «Я не вижу проблемы. Наказание за это – противоречивый сигнал»

Тренер сборной высказался о запрете повязки One Love на .

Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.

«Наказание за это дает противоречивый сигнал. Представьте, что вы выходите на поле с гарантированной желтой карточкой. Это невозможно.

Акция – не что-то придуманное для этого случая [защиты прав ЛГБТ в Катаре], мы делали это и раньше. Я не вижу в этом проблемы, если честно. Это важный вопрос», – сказал .

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде