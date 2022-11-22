Тренер Дании о повязке One Love: «Я не вижу проблемы. Наказание за это – противоречивый сигнал»

Теги Сборная Дании по футболу ЧМ-2022 Каспер Юлманд ЛГБТ дискриминация Футбол

Тренер сборной Дании высказался о запрете повязки One Love на ЧМ-2022.

Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки. 

«Наказание за это дает противоречивый сигнал. Представьте, что вы выходите на поле с гарантированной желтой карточкой. Это невозможно.

Акция – не что-то придуманное для этого случая [защиты прав ЛГБТ в Катаре], мы делали это и раньше. Я не вижу в этом проблемы, если честно. Это важный вопрос», – сказал Каспер Юлманд.

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде

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