Месси – 1-й игрок с результативными действиями на 5 ЧМ подряд. У него 12 (7+5) очков в 20 играх на турнирах
У Лионеля Месси есть результативные действия на всех пяти ЧМ, на которых он играл.
Сегодня нападающий сборной Аргентины открыл счет в матче с Саудовской Аравией (1:0, первый тайм), забив с пенальти на 10-й минуте.
Таким образом, турнир в Катаре стал пятым чемпионатом мира, на котором Месси отметился результативным действием. Лионель – первый игрок в истории, которому удалось забить или сделать голевой пас на пяти чемпионатах мира.
На ЧМ-2006 форвард забил гол и отдал результативный пас в трех матчах за Аргентину, на ЧМ-2010 – сделал одну голевую передачу в пяти играх турнира, на ЧМ-2014 – забил четыре мяча и сделал ассист в семи играх, на ЧМ-2018 – забил гол и отдал две результативные передачи.
Теперь на ЧМ-2022 у него есть забитый гол.
Всего у аргентинца 7 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за Аргентину на чемпионатах мира.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии.
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