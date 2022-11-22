Джо Коул о поражении Аргентины: «Вот теперь ЧМ начался. Гол Аль-Досари вдохновит целое поколение Саудовской Аравии»

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Джо Коул считает, что ЧМ-2022 начался только после поражения Аргентины.

Аргентинцы забили первыми Саудовской Аравии, но проиграли со счетом 1:2 в 1-м туре группового этапа.

«Этот победный гол [Салема Аль-Досари] вдохновит целое поколение.

Вот теперь чемпионат мира начался для меня. Невероятный результат», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной Англии в эфире ITV.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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