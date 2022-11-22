До Месси только Пеле, Зеелер, Клозе и Роналду забивали на четырех ЧМ

стал пятым игроком, забивших на четырех чемпионатах мира.

Нападающий сборной сегодня забил Саудовской Аравии с пенальти (1:1, второй тайм). Теперь у него есть голы на ЧМ-2006, ЧМ-2014, ЧМ-2018 и .

Месси стал пятым игроком, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира. До него это делали Пеле, выступавший за сборную , Уве Зеелер и Мирослав Клозе, игравший за сборную Германии, а также , играющий за сборную Португалии.

Кроме того, Месси стал первым аргентинцем, забившим на четырех чемпионатах мира.