До Месси только Пеле, Зеелер, Клозе и Роналду забивали на четырех ЧМ
Лионель Месси стал пятым игроком, забивших на четырех чемпионатах мира.
Нападающий сборной Аргентины сегодня забил Саудовской Аравии с пенальти (1:1, второй тайм). Теперь у него есть голы на ЧМ-2006, ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Месси стал пятым игроком, которому удалось забить на четырех чемпионатах мира. До него это делали Пеле, выступавший за сборную Бразилии, Уве Зеелер и Мирослав Клозе, игравший за сборную Германии, а также Криштиану Роналду, играющий за сборную Португалии.
Кроме того, Месси стал первым аргентинцем, забившим на четырех чемпионатах мира.
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