Ромарио – Неймару: «Ты, #####, великий, бро! Ты приносишь людям радость, когда играешь – это главное»

поддержал Неймара в преддверии старта сборной Бразилии на ЧМ-2022.

, у меня не было возможности сыграть на многих чемпионатах мира. Одному Богу известно, с каким удовольствием я бы играл в 1998 и 2002 годах. К сожалению, я не смог.

И на единственном чемпионате, где я играл в стартовом составе, мне пришлось выложиться по максимуму вместе с моими товарищами по команде, чтобы мы могли победить.

Все помнят только радость, празднования и победы. Но почти никто не помнит, каково было играть на чемпионате мира в футболке сборной Бразилии после стольких лет без титула.

Сравнения, принижения и пустая критика – все это может навредить такому просвещенному игроку, как ты. Но есть радость тех, кто играет с удовольствием. И главное, что ты приносишь людям радость, когда играешь. Ты, #####, великий, бро!» – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.