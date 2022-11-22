Ромарио – Неймару: «Наступает момент, который отделяет мальчиков от мужчин. Ты слышал много чуши, критики и стонов, но просто будь самим собой»

Ромарио обратился к Неймару перед .

, момент наступает, ты знаешь? Тот момент, который отделяет мальчиков от мужчин. И я знаю, что к настоящему времени ты, вероятно, слышал много чуши, много критики и стонов от людей, чья работа заключается в том, чтобы высказывать свое мнение о чьей-то жизни и карьере.

Итак, первое, что я хочу тебе сказать: я не собираюсь умничать и говорить тебе, что ты должен или не должен делать. Я, , прекрасно знаю, что ты чувствуешь. О, конечно, сейчас все любят говорить, что Коротышка такой, что он был эдаким, или что я правильный парень.

Но правда, приятель, в том, что до 1993 года многие люди говорили обо мне очень, очень плохо. Кроме шуток. Я серьезно! Они подвергали сомнению мое поведение вне поля. Они критиковали мои заявления для прессы. И они даже говорили, что я был недисциплинированным.

Чего они хотели? Чтобы игрок просил у них разрешение быть самим собой? Если бы я воплощал их идеализированный образ святого, я бы никогда не добился того, чего добился. Отличный игрок, гений в штрафной, топовый бомбардир. Нет, Неймар, это не высокомерие. Это уверенность.

Итак, чувак, первое, что я хочу тебе сказать: просто будь самим собой. Люди все равно будут критиковать тебя... но пресса, болельщики и даже оппоненты начинают восхищаться нами только тогда, когда чувствуют, что в нашем подходе есть доля правды.

И ты прекрасно знаешь, где игрок добивается этого, не так ли? На поле.

Так же, как и ты, мой друг, я тоже играл в Европе. И с того времени появилось ощущение, что у соперников и болельщиков было общее мнение обо мне. Они уважали меня», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.