Ромарио – Неймару: «Наступает момент, который отделяет мальчиков от мужчин. Ты слышал много чуши, критики и стонов, но просто будь самим собой»
Ромарио обратился к Неймару перед ЧМ-2022.
«Неймар, момент наступает, ты знаешь? Тот момент, который отделяет мальчиков от мужчин. И я знаю, что к настоящему времени ты, вероятно, слышал много чуши, много критики и стонов от людей, чья работа заключается в том, чтобы высказывать свое мнение о чьей-то жизни и карьере.
Итак, первое, что я хочу тебе сказать: я не собираюсь умничать и говорить тебе, что ты должен или не должен делать. Я, Ромарио, прекрасно знаю, что ты чувствуешь. О, конечно, сейчас все любят говорить, что Коротышка такой, что он был эдаким, или что я правильный парень.
Но правда, приятель, в том, что до 1993 года многие люди говорили обо мне очень, очень плохо. Кроме шуток. Я серьезно! Они подвергали сомнению мое поведение вне поля. Они критиковали мои заявления для прессы. И они даже говорили, что я был недисциплинированным.
Чего они хотели? Чтобы игрок просил у них разрешение быть самим собой? Если бы я воплощал их идеализированный образ святого, я бы никогда не добился того, чего добился. Отличный игрок, гений в штрафной, топовый бомбардир. Нет, Неймар, это не высокомерие. Это уверенность.
Итак, чувак, первое, что я хочу тебе сказать: просто будь самим собой. Люди все равно будут критиковать тебя... но пресса, болельщики и даже оппоненты начинают восхищаться нами только тогда, когда чувствуют, что в нашем подходе есть доля правды.
И ты прекрасно знаешь, где игрок добивается этого, не так ли? На поле.
Так же, как и ты, мой друг, я тоже играл в Европе. И с того времени появилось ощущение, что у соперников и болельщиков было общее мнение обо мне. Они уважали меня», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.
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