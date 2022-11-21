Кин осудил Кейна и Бэйла за отказ от повязок One Love: «Получите карточку – но сделайте заявление. Допущена огромная ошибка»
Экс-хавбек сборной Ирландии Рой Кин осудил нерешительность Харри Кейна и Гарета Бэйла.
ФИФА не разрешила капитанам сборных надевать повязки One Love на матчи ЧМ-2022, и пока ни один участник турнира не нарушил запрет.
«Игроки могли бы сделать это в первом матче и понести наказание, каким бы оно ни было. Кейн рисковал получить желтую карточку, но зато какое заявление получилось бы!
Сделайте это в первом матче, получите свою карточку – но подайте сигнал. Понесите наказание, а потом двигайтесь дальше.
Не нужно рисковать отстранением, но я думаю, что допущена огромная ошибка: оба капитана – и Уэльса, и Англии – должны были настоять на своем.
Не нужно смотреть на давление извне, на федерации. Если вы верите в то, что делаете, то сделайте это», – сказал Кин в эфире ITV.
ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде
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