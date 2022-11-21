Экс-хавбек сборной Ирландии Рой Кин осудил нерешительность и .

ФИФА не разрешила капитанам сборных надевать повязки One Love на матчи , и пока ни один участник турнира не нарушил запрет.

«Игроки могли бы сделать это в первом матче и понести наказание, каким бы оно ни было. Кейн рисковал получить желтую карточку, но зато какое заявление получилось бы!

Сделайте это в первом матче, получите свою карточку – но подайте сигнал. Понесите наказание, а потом двигайтесь дальше.

Не нужно рисковать отстранением, но я думаю, что допущена огромная ошибка: оба капитана – и , и – должны были настоять на своем.

Не нужно смотреть на давление извне, на федерации. Если вы верите в то, что делаете, то сделайте это», – сказал Кин в эфире ITV.

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде