Месси о ЧМ без Марадоны: «Будет странно не видеть его на трибунах. Он всегда рядом с нами»

сказал, что ему будет не хватать на .

Легендарный аргентинский футболист скончался в ноябре 2020 года.

«Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную. Он всегда был и всегда будет рядом с нами», – сказал капитан сборной .

Марадона-1986 – пик гениальности. Это лучший индивидуальный перфоманс в истории ЧМ

Марадона на пике играл за саудовцев: 100 тысяч долларов за матч и золотой меч в подарок, дубль и 5:2 против «Брондбю» Шмейхеля