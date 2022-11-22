Месси о ЧМ без Марадоны: «Будет странно не видеть его на трибунах. Он всегда рядом с нами»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси сказал, что ему будет не хватать Диего Марадоны на ЧМ-2022.

Легендарный аргентинский футболист скончался в ноябре 2020 года.

«Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную. Он всегда был и всегда будет рядом с нами», – сказал капитан сборной Аргентины.

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