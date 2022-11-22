Месси, Ди Мария, Лаутаро, Папу Гомес – в старте Аргентины на матч с Саудовской Аравией. Дибала и Лисандро – в запасе

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на первый матч .

Сегодня команда Лионеля Скалони сыграет с Саудовской Аравией на групповом этапе.

С первых минут на поле выйдут Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго де Пауль, , Папу Гомес, , , .

Запасные: Херонимо Рульи, Франко Армани, Херман Пеccелья, Хуан Фойт, Гонсало Монтьель, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Эксекиэль Паласиос, Гидо Родригес, Анхель Корреа, Алексис Мак Аллистер, Пауло Дибала, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада, Хулиан Альварес.

Матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии начнется в 13:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Месси еще никогда не был так счастлив в сборной. Хватит ли этого для чемпионства?

Я не фанат Месси, но буду очень переживать за него на ЧМ