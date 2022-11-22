Бергвейн считает, что Промес помог бы Нидерландам на ЧМ: «Невероятный игрок, король России. Все знают ситуацию, сейчас тяжелое время»

Теги Спартак сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Квинси Промес Стевен Бергвейн Спорт-Экспресс Футбол

Стевен Бергвейн считает, что Квинси Промес помог бы сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

Накануне «оранжевые» обыграли Сенегал (2:0) в 1-м туре группового этапа.

— Промес не попал на чемпионат мира. Мог ли он помочь вам?

— Если бы он был здесь — конечно. Он невероятный игрок.

Все знают ситуацию, сейчас тяжелое время. Мы общаемся с ним каждую неделю. Промес — король России. Мы разговариваем о жизни, обо всем, – сказал хавбек сборной Нидерландов.

Промес забил за «Спартак» в сезоне РПЛ 14 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Владимиром Сычевым («Оренбург»).

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