Агент о Сычевом: «Он стоит больше 2,5 млн евро. Не потянет «Црвена Звезда», потянет кто-нибудь другой»

Агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого рассказал о будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что 26-летним нападающим интересуется сербская «Црвена Звезда».

– Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги.

– Других вариантов за это время не появилось?

– Не хочу отвечать на этот вопрос. Он только переподписал контракт с «Оренбургом». Понятно, что интерес к нему есть. Но пока он игрок «Оренбурга» и подписал новый контракт, потому что хочет играть за команду.

– Transfermarkt обновил цены на футболистов: Сычевой подорожал в пять раз и стал стоить 2,5 млн евро.

– Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение.

– Сколько?

– Это я при себе оставлю.

– Но «Црвена Звезда» вряд ли потянет сумму больше 2,5 млн евро.

– Вы так говорите, будто Володя рвется в «Црвену», а она не потянет.

Вову все устраивает в . Просто так он не продлил бы контракт. Не потянет «Црвена», значит потянет кто-нибудь другой, – заявил Андрей Талаев.

В текущем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах Мир , забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

Полную статистику футболиста сборной России можно найти здесь.

Президент «Оренбурга» о Сычевом в «Црвене Звезде»: «Не рекомендовал бы ему уезжать. Смена клуба – это пойдет или не пойдет»