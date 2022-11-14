«Црвена Звезда» хочет купить Сычевого, активировав отступные. Форвард «Оренбурга» думает

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«Црвена Звезда» хочет купить нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Црвена Звезда» уже сделала предложение игроку, над которым он размышляет. Сербский клуб готов активировать отступные в контракте нападающего», – добавил источник.

Сообщалось, что в контракте нападающего с «Оренбургом» прописаны отступные в размере 100 млн рублей.

Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 матчах Мир РПЛ, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

Полную статистику футболиста сборной России можно найти здесь.

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