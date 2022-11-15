Президент «Оренбурга» о Сычевом в «Црвене Звезде»: «Не рекомендовал бы ему уезжать. Смена клуба – это пойдет или не пойдет»
Президент «Оренбурга» высказался об интересе «Црвены Звезды» к Владимиру Сычевому.
Ранее появилась информация , что клуб из Сербии сделал предложение футболисту.
«Я бы ему не рекомендовал уезжать в сербский клуб, если запрос все-таки поступит.
До лета бы посмотреть на себя, поиграть в тех условиях, в которых он сейчас играет, потому что смена клуба – это пойдет или не пойдет, как говорят футболисты.
Мы ему высказали все, не гоним его из команды, сказали: «Вот тебе контракт, хочешь играть – играй.
Никаких запросов в «Оренбург» со стороны сербского клуба «Црвена Звезда» не поступало. Не знаю, кто это вбрасывает про «интересуются».
Интересы выражаются в конкретно поставленных вопросах. Официально никто в клуб не обращался, поэтому больше сказать нечего», – заявил Василий Еремякин.
Комментарии