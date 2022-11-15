Президент «Оренбурга» о Сычевом в «Црвене Звезде»: «Не рекомендовал бы ему уезжать. Смена клуба – это пойдет или не пойдет»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Оренбург Р-Спорт Василий Еремякин Владимир Сычевой Футбол

Президент «Оренбурга» высказался об интересе «Црвены Звезды» к Владимиру Сычевому.

Ранее появилась информация , что клуб из Сербии сделал предложение футболисту.

«Я бы ему не рекомендовал уезжать в сербский клуб, если запрос все-таки поступит.

До лета бы посмотреть на себя, поиграть в тех условиях, в которых он сейчас играет, потому что смена клуба – это пойдет или не пойдет, как говорят футболисты.

Мы ему высказали все, не гоним его из команды, сказали: «Вот тебе контракт, хочешь играть – играй.

Никаких запросов в «Оренбург» со стороны сербского клуба «Црвена Звезда» не поступало. Не знаю, кто это вбрасывает про «интересуются».

Интересы выражаются в конкретно поставленных вопросах. Официально никто в клуб не обращался, поэтому больше сказать нечего», – заявил Василий Еремякин.

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