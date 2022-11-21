Бирхофф о запрете повязки One Love: «Все это очень похоже на цензуру, мы раздражены. Нойер крайне разочарован»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ФИФА Оливер Бирхофф ЧМ-2022 ЛГБТ дискриминация Футбол

Мануэль Нойер разочарован запретом ФИФА на ношение повязки One Love.

Об этом рассказал менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

«Мануэль Нойер крайне разочарован, что не сможет надеть эту капитанскую повязку. Речь уже не о футболе. Мы очень раздражены. Все это очень похоже на цензуру.

Надеть эту повязку нам могут запретить, но мы все равно будем отстаивать наши ценности», – сказал Бирхофф.

Оливер Бирхофф: «Отношение к ЛГБТ в Катаре неприемлемо. Критерии выбора хозяина ЧМ должны быть связаны с правами человека»

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