Бирхофф о запрете повязки One Love: «Все это очень похоже на цензуру, мы раздражены. Нойер крайне разочарован»
Мануэль Нойер разочарован запретом ФИФА на ношение повязки One Love.
Об этом рассказал менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.
«Мануэль Нойер крайне разочарован, что не сможет надеть эту капитанскую повязку. Речь уже не о футболе. Мы очень раздражены. Все это очень похоже на цензуру.
Надеть эту повязку нам могут запретить, но мы все равно будем отстаивать наши ценности», – сказал Бирхофф.
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