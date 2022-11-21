Иан Раш: «Месси может сделать то, что и Марадона в 1986-м. Очевидно, это будет его ЧМ»
Иан Раш считает, что Лионель Месси может привести Аргентину к победе на ЧМ-2022.
– Кого вы считаете фаворитами чемпионата мира?
– Мне кажется, что Бразилия и Аргентина очень сильны. Бразилия мне нравится больше, потому что за эту сборную играют несколько игроков «Ливерпуля». На их месте я бы вызвал Фирмино. Я не очень понял, почему его не взяли на турнир. Считаю, это отличный игрок.
А у Аргентины... есть Месси.
– Вы тоже считаете, что футбол задолжал Месси победу на чемпионате мира?
– Трофей можно выиграть или не выиграть. Эти «должен» или «заслужил»...
Но я считаю, что Месси может сделать то же самое, что и Марадона в 1986-м. Очевидно, что это будет его чемпионат мира. Он может сделать то же самое, стать лидером хорошей команды, будучи абсолютным примером, – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
Марадона-1986 – пик гениальности. Это лучший индивидуальный перфоманс в истории ЧМ
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