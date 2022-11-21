Иан Раш: «Месси может сделать то, что и Марадона в 1986-м. Очевидно, это будет его ЧМ»

Иан Раш считает, что может привести Аргентину к победе на .

– Кого вы считаете фаворитами чемпионата мира?

– Мне кажется, что и Аргентина очень сильны. Бразилия мне нравится больше, потому что за эту сборную играют несколько игроков «Ливерпуля». На их месте я бы вызвал Фирмино. Я не очень понял, почему его не взяли на турнир. Считаю, это отличный игрок.

А у ... есть Месси.

– Вы тоже считаете, что футбол задолжал Месси победу на чемпионате мира?

– Трофей можно выиграть или не выиграть. Эти «должен» или «заслужил»...

Но я считаю, что Месси может сделать то же самое, что и в 1986-м. Очевидно, что это будет его чемпионат мира. Он может сделать то же самое, стать лидером хорошей команды, будучи абсолютным примером, – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Марадона-1986 – пик гениальности. Это лучший индивидуальный перфоманс в истории ЧМ