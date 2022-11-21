Рэшфорд впервые забил за Англию на крупном турнире. На ЧМ-2018 и двух Евро у него не было результативных действий

забил Ирану первым касанием – это его первый гол за Англию на крупных турнирах.

Нападающий забил через 49 секунд после выхода на замену. Результативный удар стал его первым касанием в сегодняшнем матче.

Это первый гол Рэшфорда за сборную на крупных турнирах. На ЧМ-2018 он отыграл шесть матчей, на Евро-2020 принял участие в пяти играх, а на поучаствовал в двух матчах. Ни в одном из них Маркус не отметился результативными действиями.

Напомним, что в финале Евро-2020 Рэшфорд не реализовал пенальти в послематчевой серии.