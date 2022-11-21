Песьяков о поле в Душанбе: «Видел такое только на школьных дворах – как будто на пол ковер положили. Подвернул ногу, кость вылезла из голеностопа»

рассказал о своей травме, полученной в товарищеском матче с (0:0).

— Судя по тому, что вы идете без костылей, травма оказалась несерьезной.

— Да, можно так сказать, что отскочил.

— Как все было в том эпизоде?

— Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа, и я еще раз наступил на ногу — неприятный момент. Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее.

— Было МРТ, каков результат?

— Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок.

— Ваше высказывание про поле в Душанбе — это ковер — стало резонансным. В России видели такие поля?

— На самом деле, да. Видел, но только на школьных дворах, такие в Москве часто встречаются. Ощущения, как будто на пол положили поле. Ковер такой — его можно приподнять, он чуть ездит. Опасный такой.

— Какова наша мотивация на такие матчи? Или мы зря выделываемся, поскольку у самих уровень не очень-то высок.

— Настрой и мотивация максимальны. Валерий Георгиевич [Карпин] и начал сбор со слов — на первый план поставим самоотдачу.

— У вас есть претензии к нападающим?

— Дело не в претензиях. Просто игра в атаке не совсем получалась. Но этому есть объяснение — команда готовится на сборах два дня, нужно больше времени. Условия непростые. У нас не так много качественных игроков.

Могу провести параллель с «Ростовом» — у нас не так много игроков, и сейчас выпали четыре — я и Сильянов сейчас, до этого Хорик [Байрамян] и Полоз по карточкам. И все, «Ростов» уже не тот.

— Но вы и так пострадавшие — минус два игрока, съездили в сборную.

— Чемпионат, слава богу, уходит на перерыв. Но и про Кубок мы не забываем, – сказал вратарь сборной России и .