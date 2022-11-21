готов пожертвовать личной статистикой, если Португалия выиграет .

– Может ли опережение Эйсебио как лучшего бомбардира [сборной ] на финальных этапах чемпионата мира быть личной целью?

– Это может показаться тщеславием, но я продолжаю говорить, что я не преследую рекорды, это они преследуют меня.

Было бы очень здорово побить этот рекорд , конечно, но, честно говоря, это не то, что лишает меня сна, и я не перестану есть из-за этого. Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира без моих голов, я бы уже подписался на это, клянусь своими детьми.

– Тренер и игроки проявили уверенность в победе в турнире. Откуда эта уверенность? Считаете этот состав лучшим в истории?

– Кто лучший, мы увидим в конце. Победит либо лучшая команда, либо лучшее поколение.

Я считаю, что да, что это поколение очень хорошее, потому что оно молодое и сплоченное. На это будет приятно посмотреть. Требования высоки, но, как я уже сказал, нужно быть спокойными, чтобы обрести уверенность.

Чтобы выиграть чемпионат мира, мы должны быть лучшими, и если мы будем верить, что мы лучшие, мы будем ближе к победе. Но нужно доказать это на поле, – сказал нападающий и сборной Португалии.