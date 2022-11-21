Криштиану Роналду: «Если я больше ничего не выиграю, все равно буду очень гордиться своей карьерой»

высказался о давлении перед чемпионатом мира.

– Будете ли вы ощущать большую ответственность из-за того, что это может быть ваш последний чемпионат мира?

– Да, это пятый. Но ответственность всегда одна и та же. С тех пор как мне исполнилось 11 лет, когда я уехал из дома, чтобы жить один в Лиссабоне, на мне была большая ответственность.

Да, за мной наблюдают намного внимательнее, чем за всеми остальными, но я чувствую большую ответственность и как игрок, и друг, и отец. Это часть моей повседневной жизни.

Мне нравится такая ответственность, но давление почти всегда одно и то же. Я чувствую это с самого раннего возраста. Иногда я хорош, иногда я плох, я не идеален, но я чувствую, что способен выдержать давление этого чемпионата мира.

– Действительно ли этот чемпионат мира важен для вас, чтобы доказать миру и болельщикам «Манчестера», например, что вы по-прежнему являетесь одним из лучших в мире и что вы не заслуживаете сидеть на скамейке запасных?

– Если бы в 37 лет и 8 месяцев мне все еще приходилось что-то доказывать, я бы переживал. После всего, что я сделал и уже выиграл, это было бы неожиданно.

Но, конечно, год за годом я хочу продолжать показывать семье и фанатам, что я в порядке. Этот чемпионат мира важен, это одно из самых важных событий в моей карьере, выиграть его – мечта, но если я больше ничего не выиграю, то все равно буду очень гордиться своей карьерой, – сказал нападающий и сборной .