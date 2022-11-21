Гленн Ходдл: «Роналду на ЧМ-2022 захочет доказать «МЮ» свою правоту и показать миру, что он еще один из лучших. Португалия может воспользоваться этим»

Экс-хавбек «Тоттенхэма» ждет хорошей игры на от .

«Учитывая все то, что случилось с ним в клубе, я думаю, что он готов вцепиться в эту возможность. Он хочет доказать свою правоту, показать всему миру, что он все еще один из лучших.

Очевидно, его история в «МЮ» подошла к концу, он закроет эту главу, но также и использует ее как стимул для того, чтобы проявить себя на чемпионате мира.

Это отличный шанс для Португалии, она может воспользоваться этой ситуацией. А ведь у нее сильная команда, стартовый состав отлично сбалансирован и способен обеспечить Роналду голевые моменты. Он может провести прекрасный турнир, если ему будут создавать возможности.

Я все еще считаю, что он лучше всех в «МЮ» умеет реализовывать моменты. Я смотрю на других игроков и думаю: «Вот Роналду отправил бы мяч в сетку в такой ситуации». И, возможно, именно это он и будет делать в составе , – сказал Ходдл.